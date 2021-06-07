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Крокодила и 21 змею передадут в Кострому из Центра реабилитации диких животных Москвы
Фото: pixabay.com

Крокодила и 21 змею передадут в Кострому из Центра реабилитации диких животных Москвы

Кирилл Николаев

Животные

Крокодила и 21 змею передадут из столичного Центра реабилитации диких животных в эколого-биологический центр «Следово» имени Карвацкого в Костроме. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

Передача животных пройдет 8 июня. Рептилии уже прошли реабилитацию и осмотрены ветеринарами. Большинство змей были найдены жителями в подъездах домов или во дворах. Владельцев животных не удалось найти.

Руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский призвал горожан не приобретать экзотических животных, так как в столице распространились случаи безответственного отношения к ним, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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