Ставшего талисманом на ПМЭФ краба Юрия не съедят после форума
Камчатского краба по кличке Юрий, которого на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) привезла делегация из Мурманской области, не съедят по возвращении в родной ресторан в Териберке. Об этом в пятницу, 4 июня, рассказал представитель делегации региона.
— Юрий на форуме произвел фурор, многие участники приходят к нашему стенду специально, чтобы на него посмотреть... Можно быть уверенными в том, что в дальнейшем ему не грозит быть съеденным, — цитирует РИА Новости своего собеседника.
Размах клешней краба составляет около одного метра. На стендах Мурманской области на ПМЭФ Юрий живет в специальном аквариуме.
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