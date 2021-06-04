Ставшего талисманом на ПМЭФ краба Юрия не съедят после форума

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Камчатского краба по кличке Юрий, которого на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) привезла делегация из Мурманской области, не съедят по возвращении в родной ресторан в Териберке. Об этом в пятницу, 4 июня, рассказал представитель делегации региона.

— Юрий на форуме произвел фурор, многие участники приходят к нашему стенду специально, чтобы на него посмотреть... Можно быть уверенными в том, что в дальнейшем ему не грозит быть съеденным, — цитирует РИА Новости своего собеседника.

Размах клешней краба составляет около одного метра. На стендах Мурманской области на ПМЭФ Юрий живет в специальном аквариуме.

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