Четырехпалый муравьед из Бельгии поселится в Московском зоопарке

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Число питомцев Московского зоопарка пополнит четырехпалый муравьед тамандуа, которого доставили из Бельгии. Об этом сообщила пресс-служба управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.

Муравьеда доставили в Москву в рамках международной программы по сохранению и воспроизводству редких видов животных. Питомца ввезли в страну по разрешению Россельхознадзора через СВХ «Логистический центр «Западные ворота». При нем имелся ветеринарный сертификат, оформленный государственной ветеринарной службой Бельгии, пояснили в пресс-службе.

В управлении уточнили, что животное прошло все необходимые обследования, которые подтвердили, что оно здорово.

— Принято решение о пропуске животного для дальнейшего карантинирования под контролем государственной ветеринарной службы, — сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что детеныши лесных северных оленей появились на свет в столичном зоосаде. Этот подвид северных оленей занесен в Международную Красную книгу.

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