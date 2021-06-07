Евгений Нифантьев организовал для любителей поэзии Пушкина открытый микрофон

Фото: Галина Бродская

В парке «Царицыно» любой желающий мог взять микрофон и почитать наизусть стихи Александра Пушкина. Так москвичи отметили День русского языка, который празднуется в день рождения великого поэта.

Организатор акции «Наше все», член Общественной палаты РФ Евгений Нифантьев отметил, что данное мероприятие — это не просто дань уважения к великому поэту, но и прекрасная возможность для молодежи приобщиться к классической поэзии с помощью такого популярного формата, как открытый микрофон.

— Хочется, чтобы эти строки звучали не только в классных кабинетах, но и в самых интересных декорациях, в том числе в исторических парках. Приятно смотреть, когда дети читают стихи наизусть, не подсматривая в смартфоны. Благодаря таким акциям мы хотим пробудить у подрастающего поколения интерес к чтению и к нашей культуре. Наш язык — самый богатый язык в мире. Важно, чтобы наши дети черпали это богатство из книг, а не из соцсетей, — отметил Евгений Нифантьев, который также прочитал стихи.

Чтобы вернуть детей из соцсетей в реальный мир, увлечь музыкой, поэзией, спортом, уверен он, необходимо создать в столице широкую и удобную инфраструктуру для проведения семейного и детского досуга. Это мнение активно поддержали все участники акции.