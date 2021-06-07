Дептранс Москвы рассказал, как будет работать система аналитики службы такси

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

С 1 августа в Москве начнет функционировать система аналитики работы такси. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

У каждого водителя будет уникальный цифровой ID. В нем собраны данные о наличии действующих прав, разрешения на перевозку пассажиров, штрафах и количестве отработанных часов. Система поможет исключить переработку, а также не позволит работать нарушителям. За счет нововведения сократится число ДТП в Москве и улучшится сервис такси.

Фото: Telegram / Дептранс Москвы

В настоящее время водители уже могут регистрироваться в системе. Для этого им нужно создать цифровой профиль водителя такси и пройти регистрацию в комплексной информационной системе «Аналитика работы такси».

Фото: Telegram / Дептранс Москвы

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