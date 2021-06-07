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«Рэперы должны петь на сцене»: Емельяненко оценил новость о поединке с Джиганом
Фото: fedorteamofficial / Instagram

«Рэперы должны петь на сцене»: Емельяненко оценил новость о поединке с Джиганом

Елена Фролова

Спорт

Российский спортсмен, боец ММА, бывший чемпион Pride Федор Емельяненко стал почетным гостем чемпионата России по смешанным боевым искусствам в Кемерове. Во время визита он прокомментировал возможный бой между рэпером Джиганом и своим братом, российским бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко.

— Я не являюсь поклонником творчества этого рэпера. А еще считаю, что ему нужно выступать на сцене, а бойцу — выходить на ринг и драться с соперниками, — заявил Федор Емельяненко.

Он также подчеркнул, что сам никогда в подобных фрик-боях не принимал участия, а больше думал о развитии своей профессиональной карьеры. Боец также рассказал, что выступает против кулачных боев и нестандартных поединков, отмечает News.ru.

— Когда ММА только начинали развиваться, подобные встречи бойцов проводились, однако в настоящее время это — спорт по правилам, — подчеркнул спортсмен.

Напомним, что разговоры о поединке между Александром Емельяненко и Джиганом начались весной этого года. В апреле чемпион мира по боксу Костя Цзю посоветовал рэперу работать над собой, если он хочет победить маститого и профессионального соперника.

Читайте также: Рэпер Джиган запросил 50 миллионов за бой с Емельяненко

ДжиганАлександр ЕмельяненкоФедор Емельяненко
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