Рэпер Джиган запросил 50 миллионов за бой с Емельяненко

Фото: Официальный аккаунт Джигана в Instagram

Российский рэпер Джиган озвучил сумму за бой с бойцом смешанного стиля (MMA) Александром Емельяненко. Исполнитель запросил за поединок 50 миллионов рублей, рассказал боец и блогер Артем Тарасов.

Спортсмен напомнил, что Джиган готовится к этому событию. А форма Емельяненко, по его оценке, вызывает вопросы. Боец не выступал с лета 2020 года после боя с Магомедом Исмаиловым.

— Мы можем увидеть сенсацию. Я верю, что Джиган может долбануть! — цитирует Артема Тарасова «Спорт-экспресс».

Ранее российский боец ММА, чемпион мира и Европы по смешанным единоборствам, советник губернатора Санкт-Петербурга по спорту и молодежной политике Андрей Семенов назвал новость об организации боя Джигана и Емельяненко попыткой «словить хайп».

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