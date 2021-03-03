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«Ничего общего с реальным спортом»: боец ММА объяснил, почему Емельяненко «уделает» Джигана
Фото: instagram/iamgeegun; instagram/alexemelyanenko

«Ничего общего с реальным спортом»: боец ММА объяснил, почему Емельяненко «уделает» Джигана

Рафаэль Залян

Звезды

Идея рэп-исполнителя Джигана вызвать на поединок многократного чемпиона России и мира по боевому самбо Александра Емельяненко — это не более чем попытка «словить хайп». Такое мнение в разговоре с корреспондентом «Вечерней Москвы» высказал российский боец ММА, чемпион мира и Европы по смешанным единоборствам, советник губернатора Санкт-Петербурга по спорту и молодежной политике Андрей Семенов.

По его словам, героям этой истории просто не хватает внимания со стороны медиа, потому они решили в очередной раз напомнить о себе:

— У меня складывается впечатление, что это просто битва за хайп. Казалось бы, Джиган, который является сильным, спортивным успешным в своей индустрии парнем... Ну вот чего ему не хватает? Саша Емельяненко тоже славен своими победами и был раньше тоже весьма успешным человеком. Ему это все к чему? Мне кажется, что они скооперировались для того, чтобы устроить шоу. Естественно, все это по обоюдному согласию сторон.

Семенов предположил, что, возможно, подобный проект с участием Джигана и Емельяненко имел бы успех:

— Мне кажется, что это будет прекрасный, зрелищный и даже рейтинговый проект. Но ничего общего с реальным боксом и спортом он не будет иметь.

Но даже если поединок состоится по всем правилам и концепциям, то результат, как считает эксперт, будет весьма очевидным.

— Вот представьте, если Джиган и Емельяненко придут на вокальный проект «Голос». У кого, как вы думаете, будет больше шансов на то, что члены жюри к нему повернутся? Конечно же, у Джигана, так как он занимается профессионально музыкой. А то, что он просто спортивный и «банки» накачал, это еще не делает его настоящим бойцом на ринге или чемпионом.

Эксперт предположил, что победу в таком поединке одержит Александр Емельяненко:

— Если Саша придет без явных признаков похмелья и в хорошей физической форме, то он уделает Джигана без каких-либо сомнений.

Собеседник «ВМ» также добавил, что с большим удовольствием хотел бы взглянуть на эту схватку.

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Александр Емельяненкобоксерский бойДжиган
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