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Финалистка «Битвы экстрасенсов» рассказала, как снять порчу
Фото: Unsplash

Финалистка «Битвы экстрасенсов» рассказала, как снять порчу

Василий Плиткин

Кирилл Николаев

Общество

Финалистка «Битвы экстрасенсов», ясновидящая Кажетта Ахметжанова рассказала «Вечерней Москве» о том, как очиститься от порчи. По ее словам, существует несколько вариантов решения этого вопроса.

Первый вариант снятия порчи — принять ванну с солью. Ванна с солью снимает негатив и очищает ауру.

— Наберите ванну и приговаривайте: «Соль негатив мой собирает, да в воду передает, все пороченное с меня смывает. Слово мое крепко: как сказала, так и стало, — заявила Ахметжанова.

Также можно переложить порчу на соль. Для этого необходимо взять тарелочку, насыпать в нее соль. Сверху нужно положить вашу фотографию лицом вверх, затем в горсточку соли необходимо воткнуть церковную свечу и зажечь.

— Как свеча прогорит, соберите все остатки вместе с солью, заверните в платочек, завяжите и закопайте в землю, — подчеркнула Ахметжанова.

Очищение с помощью свечи поможет избиваться от негативной энергетики в доме, наладить отношения с близкими и вернуть прежнее положение вещей. Нужно зажечь церковную свечу, обойти весь дом, при этом обязательно останавливаясь в каждом углу, потому что негатив собирается именно там. Необходимо, чтобы каждый закоулок освятил свет свечи. Затем нужно поставить свечу перед иконами в вашем доме.

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