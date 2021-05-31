Экстрасенс Мехди Эбрагими Вафа рассказал, что ждет знаки зодиака в июне

Фото: instagram.com/mehdiebrahimivafa

Победитель «Битвы экстрасенсов» Мехди Эбрагими Вафа дал прогноз для всех знаков зодиака на первый месяц лета.

Овен

Экстрасенс советует представителям этого знака начать строить планы и попробовать сбалансировать энергию вокруг, включая и внутреннюю. Если это удастся сделать, к ним придут силы и уверенность, необходимые для постоянной гонки за целями. Также Овнов ожидает сюрприз от близких друзей — может быть, кто-то решит их внезапно навестить.

Телец

Тельцам в этом месяце необходимо сосредоточиться на цели.

— Чаще представляйте результат, который вы хотите, — отметил экстрасенс. — И у вас все получится.

Этот месяц хорош еще и для построения отношений. Если страшно признаться в своих чувствах, просто доверьтесь интуиции, посоветовал Мехди Эбрагими Вафа.

Близнецы

Представителям знака стоит избегать перегрузок. Этот знак всегда полон идей и планов, но необходимо грамотно распределять свое время, считает эксперт. Чтобы отвлечься, хорошо подойдет природа — лес, вода и загородный дом. Также это хороший месяц, чтобы попробовать что-то новое.

Рак

Для них июнь начнется с добрых вестей, которые представители этого знака давно ждали. Месяц будет проходить в формате «лабиринта» — придется принимать важные решения и делать определенные выводы. При этом экстрасенс советует не игнорировать помощь со стороны.

Лев

По прогнозу экстрасенса, если Львы чувствуют в себе силы, им стоит рисковать. Если же не уверены, им стоит обратиться к тем, кому они доверяют. В середине месяца будет период активности, а конец июня может принести разочарование на любовном фронте.

Дева

Представителям этого знака нужно определиться с тем, что для них важно, и не тратить время зря. Не стоит обманывать себя и любимого человека. Если в данный момент вы счастливы, оставьте все как есть, если нет — поменяйте все кардинально, считает экстрасенс.

Весы

Обратите внимание на знаки судьбы — повторяющиеся цифры, имена и прочее.

— Вселенная на вашей стороне, — считает Мехди Эбрагими Вафа. — Просто прислушайтесь к ней.

В отношениях с детьми следует придерживаться дружеского тона, особенно если ранее были проблемы.

Скорпион

В этом месяце им предстоит принимать много решений, и они прекрасно знают, что чаще всего оказываются правы. Вафа советует найти немного времени на творчество.

Стрелец

Для Стрельцов июнь станет месяцем перемен, от которых зависит будущее. Экстрасенс советует постараться исправить свои ошибки. Также он рекомендует быть аккуратным и внимательным к окружающим людям. От них может поступить предложение, способное изменить жизнь.

Козерог

В начале месяца их ожидают трудности, с которыми помогут справиться самые близкие люди. Вафа советует не держать в себе тайны. Проблема уйдет в конце месяца, но, чтобы она не вернулась, следует не изменять себе и слушать окружающих.

Водолей

Эксперт призывает Водолеев начать действовать. Для представителей этого знака июнь — это месяц перемен. Они должны быть настойчивы, открыты и дружелюбны, тогда птица счастья обязательно их найдет.

Рыбы

В этом месяце они могут позволить себе то, в чем долго отказывали. Для Рыб лето будет успешным и принесет положительные изменения в личной жизни, сообщает StarHit.

Ранее астролог Никольская рассказала об опасностях, которые поджидают в июне.

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