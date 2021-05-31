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Астролог Никольская рассказала об опасностях, которые поджидают в июне
Фото: Pexels

Астролог Никольская рассказала об опасностях, которые поджидают в июне

Михаил Алимов

Общество

Астролог Алена Никольская дала прогноз на первый месяц лета в 2021 году. Эксперт предупреждает, что июнь будет достаточно напряженным. Планеты выстроятся так, что на Земле увеличится риск появления опасных факторов.

Со 2 по 5 июня лучше не назначать встреч, переговоров, и не стоит подписывать никаких важных бумаг. Это объясняется тем, что данный период, как считает астролог, весьма травмоопасный и неспокойный.

— С начала месяца и вплоть до 23 июня Меркурий будет ретроградным, а значит будут проблемы в отношениях, коммуникациях, делах, переходах на разные новые места работы, — рассказала Алена Никольская.

Следует быть внимательными и с 8 по 18 июня. Эти числа тоже будут довольно напряженными, а 10 июне ожидается солнечное затмение.

— В следующий раз такая ситуация будет только через 18 лет. И только через 18 лет вы сможете изменить то, что сделали прямо сейчас, — сообщила астролог о важности затмения.

Самые сложные дни будут с 12 по 18 июня — эксперт не рекомендует проявлять агрессию, летать и делать хирургические операции. Также лучше держаться подальше от больших скоплений людей.

Астролог считает, что следует быть аккуратнее при выборе страны для туризма — ожидаются различные катаклизмы, связанные с водой, воздухом, тектоническими сдвигами и электричеством.

— Возможны военные действия в разных странах, — предостерегла Никольская.

Она советует всем ученикам, особенно сдающим ЕГЭ, готовиться внимательно, выучить все заранее и без спешки — из-за ретроградного Меркурия стоит быть осторожными.

Еще один сложный период — с 15 по 24 июня. Юпитер будет статичным, поэтому не стоит ругаться с людьми, со своими покровителями особенно, сообщает Пятый канал.

Конец месяца будет спокойным, добавила астролог.

Ранее астролог Володина рассказала об особенностях первой недели июня.

Читайте также: Ретроградный Меркурий и магический Нептун: астропрогноз на неделю с 31 мая по 6 июня

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