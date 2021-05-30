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Ретроградный Меркурий и магический Нептун: астропрогноз на неделю с 31 мая по 6 июня
Фото: Pixabay

Ретроградный Меркурий и магический Нептун: астропрогноз на неделю с 31 мая по 6 июня

Илья Ашуров

Общество

Наступающая неделя с 31 мая по 6 июня пройдет под влиянием ретроградного Меркурия. О том, какие сюрпризы приготовила нам эта планета, а также о многом другом рассказала астролог Алена Никольская.

По ее словам, Меркурий движется в обратном направлении, а вместе с ним «откатываются» наши планы и достижения. Поэтому тем, кого ожидают экзамены или настройка работы на новый лад, придется непросто.

Также в указанный период «верховодить» в космосе будет Нептун. Эта планета заставит многих предаться ностальгии. Стоит воспользоваться этим моментом и переосмыслить свое прошлое.

— Нептун отвечает за магию и волшебство. Если вы переосмыслите, подумаете, капнете вглубь себя, поймете, что можно сделать по-другому, и сделаете это, то ваша жизнь существенно изменится, — отметила Никольская.

Ожидаются на грядущей неделе и позитивные моменты. Все благодаря Венере, которая уже 2 июня окажется в знаке Рыб. Это привнесет много любви и ласки в отношения.

Кроме того, астролог предостерегла: в период ретроградного Меркурия нужно быть максимально ответственными и аккуратными на дорогах. Это позволит избежать неприятных и травмоопасных ситуаций, сообщает 5-tv.ru.

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