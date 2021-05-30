Астрологи рассказали, какие знаки зодиака притягивают богатство

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Многие люди мечтают о роскошной жизни и финансовом благополучии. Астрологи вычислили пять знаков зодиака, родившиеся под которыми, люди будут притягивать деньги, как магнит.

Лев

Рожденные под созвездием Льва мужчины просто созданы для финансового благополучия. Они всегда нацелены на успех в любом деле, а также отличаются амбициозностью и тщеславием. Львы всегда готовы преодолевать трудности и идти на риски в тех случаях, когда многие предпочтут отступить. Часто эти риски оправдываются и приносят в бюджет мужчин-Львов дополнительные средства. Кроме того, у Львов потрясающий «нюх» на финансово выгодные проекты.

Дева

Мужчины-Девы немного отстают от Львов из-за излишней мнительности и промедления в момент, когда нужно сделать решительный шаг. Однако стоит Девам рискнуть, и они получают свой денежный куш. Это происходит из-за того, что Девы буквально притягивают к себе «золотые реки».

— Мужчина-Дева вполне может выиграть кругленькую сумму в лотерею и выгодно инвестировать именно в то дело, которое другие ошибочно посчитают безнадежным, — отметили астрологи.

Кроме того, Девы-мужчины отличаются природным трудолюбием. Все вышеперечисленное делает из них довольно перспективных женихов.

Козерог

Этот знак, что называется, умеет «делать деньги». По этой причине часто именно среди Козерогов много успешных предпринимателей. Мужчины, рожденные под этим знаком, крайне любознательны и всегда продумывают свои шаги, просчитывая все возможные варианты. Это позволяет им избегать самонадеянных поступков.

Мужчины-Козероги талантливые инвесторы. Они всегда «при деньгах» и знают, как обеспечить себя и своих близких.

Близнецы

Настоящими «финансовыми везунчиками» можно назвать мужчин-Близнецов. Фортуна настолько благоволит им, что удивительным образом они получают деньги, не прилагая каких-либо значительных усилий.

— Благодаря острому уму, сообразительности и постоянной удаче этот знак всегда имеет денежки в кармане. Мужчины-Близнецы являются очень общительными, активными и пронырливыми ребятами, обладающими острым интеллектом, — рассказали астрологи.

Все это позволяет мужчинам-Близнецам приумножать свой капитал, оказываясь в нужном месте в нужное время.

Овен

Мужчины-Овны всегда готовы вступить в рискованную авантюру. Они отличаются смелым и порой даже дерзким нравом. Этот знак любит роскошь и богатство и готов создавать вокруг себя желаемый комфорт. Часто их действия аргументируются фразой «все или ничего», ориентирующей их на скорый успех.

Овны не довольствуются своими финансовыми достижениями и почти сразу затевают новое предприятие или выгодную сделку, сообщает издание Femmie.

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