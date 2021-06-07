Присяжные оправдали сына экс-главы правительства Дагестана по делу об убийстве студентки

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Присяжные Никулинского районного суда Москвы оправдали сына бывшего главы правительства Дагестана Муртузали Меджидова по делу об убийстве 21-летней студентки МГИМО. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда в понедельник, 7 июня.

Муртузали Меджидов освобожден из под стражи в зале суда.

По информации следствия, в апреле 2018 года 21-летняя студентка МГИМО выпала из окна четвертого этажа здания университета. Врачам не удалось ее спасти. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Меджидов являлся бывшим молодым человеком умершей студентки.

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