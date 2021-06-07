Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Задержан мужчина, который избил своего знакомого и выбросил его из машины в Москве
Фото: pixabay.com

Задержан мужчина, который избил своего знакомого и выбросил его из машины в Москве

Полина Долганова

Происшествия
Россия, Москва, Комсомольская площадь Карта всех событий

Задержан подозреваемый, который выкинул человека из машины. Об этом в понедельник, 7 июня, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

Конфликт между мужчинами произошел 6 июня на строящемся объекте на улице Складочной. В ходе ссоры один из мужчин толкнул своего оппонента. Позже он выбросил пострадавшего, у которого имелись следы побоев, из машины на Комсомольской площади.

Наутро прохожими был обнаружен труп мужчины. По горячим следам следователи нашли подозреваемого. Им оказался 49-летний уроженец Брянской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Ранее «ВМ» писала, что в столице задержали мужчину, изнасиловавшего экс-офицера полиции. Мужчина надругался над москвичкой в туалете, который расположен в подземном переходе между станциями метро.

Читайте также: Человек пострадал из-за падения двух деревьев в Пресненском районе

теломашиныубийство
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Лесков
Сергей Лесков

Почти обогнали Америку

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Самоутверждение на чужом поле

Игорь Бухаров
Игорь Бухаров

Ресторанная отрасль совершила прорыв

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Отцы и дети. Нужна ли помощь

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Спектакль длиной в 14 минут

Андрей Звонков
Андрей Звонков

Частная медклиника? Готовьтесь, что вас начнут разводить

Александр Хохлов
Александр Хохлов

На Западном «фронте» большие перемены

Все мнения
О проекте