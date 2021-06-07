Задержан мужчина, который избил своего знакомого и выбросил его из машины в Москве

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Россия, Москва, Комсомольская площадь Карта всех событий

Задержан подозреваемый, который выкинул человека из машины. Об этом в понедельник, 7 июня, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

Конфликт между мужчинами произошел 6 июня на строящемся объекте на улице Складочной. В ходе ссоры один из мужчин толкнул своего оппонента. Позже он выбросил пострадавшего, у которого имелись следы побоев, из машины на Комсомольской площади.

Наутро прохожими был обнаружен труп мужчины. По горячим следам следователи нашли подозреваемого. Им оказался 49-летний уроженец Брянской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Ранее «ВМ» писала, что в столице задержали мужчину, изнасиловавшего экс-офицера полиции. Мужчина надругался над москвичкой в туалете, который расположен в подземном переходе между станциями метро.

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