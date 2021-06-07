«Я воспользуюсь вами и отпущу»: мужчину, изнасиловавшего экс-офицера полиции, задержали

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Напавший на молодую женщину в туалете столичной подземки мужчина задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера». Об этом в понедельник, 7 июня, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

По данным следствия, утром 5 июня мужчина изнасиловал москвичку в туалете, который расположен в подземном переходе между станциями метро.

Потерпевшая рассказала, что утром зашла в уборную метро. При выходе из туалета на нее напал молодой человек. Злоумышленник ударил жертву по голове, а после надругался над ней.

— Я не насильник, я воспользуюсь вами и отпущу, — цитирует слова мужчины РЕН ТВ.

Именно эту фразу, со слов потерпевшей, он повторял несколько раз.

Ранее «ВМ» писала, что следствие возбудило уголовное дело по статье «Убийство» после обнаружения в лесополосе в подмосковной Ивантеевке тела женщины. Труп вблизи улицы Станционной в городе Ивантеевке обнаружили случайные прохожие 6 июня 2021 года. На теле погибшей женщины присутствовали повреждения в области головы.

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