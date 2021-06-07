Новая номинация появилась в фотоконкурсе международного фестиваля

Фото: Пресс-служба Московского зоопарка

В фотоконкурсе международного фестиваля дикой природы «Золотая черепаха» появилась новая специальная номинация «Дикая природа Москвы». Она учреждена столичным департаментом природопользования и охраны окружающей среды совместно с Мосприродой.

На конкурс принимаются снимки диких животных в естественной среде, сделанные на территории всех округов Москвы. Работы необходимо отправить до 10 июня. Один участник может прислать не более десяти фотографий.

К письму необходимо приложить текстовый файл. В нем должны быть указаны название, описание животного, место съемки каждой фотографии, а также вид животного. Победителями станут авторы десяти лучших работ. Осенью их снимки представят на международном фестивале дикой природы «Золотая черепаха», сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

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