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Путин и глава Евросовета заявили об отсутствии альтернатив Минским соглашениям
Фото: Администрация президента РФ

Путин и глава Евросовета заявили об отсутствии альтернатив Минским соглашениям

Иван Юминов

Внешняя политика

Минские соглашения остаются безальтернативной основой урегулирования ситуации в Донбассе. Об этом заявили глава Евросовета Шарль Мишель и президент России Владимир Путин в ходе телефонных переговоров в понедельник, 7 июня.

— При обмене мнениями по внутриукраинскому кризису с обеих сторон констатировано, что минский «Комплекс мер» 2015 года остается безальтернативной основой урегулирования, — говорится в сообщении Кремля.

Кроме того, Путин заявил, что Украина должна выполнять все ранее достигнутые договоренности, в том числе по налаживанию диалога с Донецком и Луганском, отмечается на сайте Кремля.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

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