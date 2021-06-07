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Глава Евросовета заявил Путину, что отношения ЕС и России находятся на низком уровне
Фото: instagram.com/charlesmichel

Глава Евросовета заявил Путину, что отношения ЕС и России находятся на низком уровне

Иван Юминов

Внешняя политика

Отношения Европейского союза (ЕС) и России находятся на низком уровне, что не отвечает интересам сторон. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным в понедельник, 7 июня.

— Отношения ЕС и России находятся на низком уровне. Эта ситуация или ее дальнейшее ухудшение не отвечает интересам ни одной из сторон, — сказал политик.

Кроме того, Мишель подтвердил, что ЕС продолжает поддерживать Украину и подчеркнул роль Москвы в выполнении Минских соглашений, отмечается на сайте Кремля.

Ранее глава Евросовета прокомментировал создание списка недружественных стран России.

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