Глава Евросовета прокомментировал создание списка недружественных стран РФ
Утверждение правительством России перечня недружественных иностранных государств подрывает дипломатические отношения. Об этом в пятницу, 14 мая, заявил глава Евросовета Шарль Мишель в cвоем Twitter-аккаунте.
По его словам, подобное решение является еще одним эскалационным шагом, подрывающим дипломатические отношения.
The Russian government’s decision on ‘states committing unfriendly acts’ is another escalatory step & undermines diplomatic relations— Charles Michel (@eucopresident) May 14, 2021
Efforts to divide the EU are in vain. Full solidarity with Czech Republic @AndrejBabis
We call on Russia to fully respect the Vienna Convention
Ранее правительство России утвердило перечень недружественных стран, в который вошли США и Чехия. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Москва не будет без разбора записывать в список «недружественных» любую страну. Перед решением будет проводиться глубокий анализ, при этом составленный перечень может быть со временем пересмотрен.
Читайте также: Сенатор Джабаров заявил, что список недружественных РФ стран может расширяться