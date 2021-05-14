Глава Евросовета прокомментировал создание списка недружественных стран РФ

Фото: European Parliament / CC BY-NC-ND 2.0

Утверждение правительством России перечня недружественных иностранных государств подрывает дипломатические отношения. Об этом в пятницу, 14 мая, заявил глава Евросовета Шарль Мишель в cвоем Twitter-аккаунте.

По его словам, подобное решение является еще одним эскалационным шагом, подрывающим дипломатические отношения.

The Russian government’s decision on ‘states committing unfriendly acts’ is another escalatory step & undermines diplomatic relations



Efforts to divide the EU are in vain. Full solidarity with Czech Republic @AndrejBabis



We call on Russia to fully respect the Vienna Convention — Charles Michel (@eucopresident) May 14, 2021

Ранее правительство России утвердило перечень недружественных стран, в который вошли США и Чехия. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Москва не будет без разбора записывать в список «недружественных» любую страну. Перед решением будет проводиться глубокий анализ, при этом составленный перечень может быть со временем пересмотрен.

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