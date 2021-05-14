Сенатор Джабаров заявил, что список недружественных РФ стран может расширяться

Фото: Пресс-служба Совфеда

Список недружественных РФ стран могут расширить в случае продолжения антироссийской политики. Об этом заявил первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров.

— Список недружественных России стран может расширяться в случае продолжения антироссийской политики, — цитирует Джабарова РИА Новости.

В списке недружественных России государств значится две страны: США и Чехия. Ранее глава российского МИД Сергей Лавров сообщил, что Москва не будет без разбора записывать в список «недружественных» любую страну. Перед решением будет проводиться глубокий анализ, при этом составленный перечень может быть со временем пересмотрен.

По словам Джабарова, внесение в список недружественных России государств повлечет изменение и внешней политики Москвы в отношении них.

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