СМИ: Бывший солист «Агаты Кристи» Глеб Самойлов вышел на сцену пьяным
Бывший солист музыкальной группы «Агата Кристи» Глеб Самойлов вышел на сцену в нетрезвом виде. Об этом сообщили в Telegram-канале «Москва 24».
Концерт проходил во Владимирской области. На опубликованных в социальных сетях кадрах видно, как Самойлов едва стоит на ногах. При этом он что-то пытается спеть. Собравшиеся на мероприятие зрители недовольно гудели.
Напомним, Самойлов родился в 1970 году. Долгое время музыкант был одним из фронтменов группы «Агата Кристи», а с января 2010 года он является лидером рок-группы The Matrixx.
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