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СМИ: Бывший солист «Агаты Кристи» Глеб Самойлов вышел на сцену пьяным
Фото: instagram/thematrixx_official

СМИ: Бывший солист «Агаты Кристи» Глеб Самойлов вышел на сцену пьяным

Кирилл Николаев

Звезды

Бывший солист музыкальной группы «Агата Кристи» Глеб Самойлов вышел на сцену в нетрезвом виде. Об этом сообщили в Telegram-канале «Москва 24».

Концерт проходил во Владимирской области. На опубликованных в социальных сетях кадрах видно, как Самойлов едва стоит на ногах. При этом он что-то пытается спеть. Собравшиеся на мероприятие зрители недовольно гудели.

Напомним, Самойлов родился в 1970 году. Долгое время музыкант был одним из фронтменов группы «Агата Кристи», а с января 2010 года он является лидером рок-группы The Matrixx.

Видео: Telegram / Москва24

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