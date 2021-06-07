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Трогательное видео с лосенком из ТиНАО появилось в Сети
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Трогательное видео с лосенком из ТиНАО появилось в Сети

Кирилл Николаев

Животные

Специалисты Комплекса городского хозяйства Москвы опубликовали видео, на котором запечатлен лосенок из ТиНАО. Ролик размещен в Telegram-канале ведомства.

Камера находилась в месте подкормки животных. Любопытный лосенок заметил ее и подошел вплотную. Вместе с ним в кадр попала и лосиха.

Лось — одно из самых крупных млекопитающих России, его рост может достигать двух метров. Животные питаются листьями кустарников, травой, мхом, лишайником и грибами, а зимой поедают ветки и осиновую кору.

Видео: Telegram / Городское хозяйство Москвы

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