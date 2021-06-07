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Путин передал Башкирскую содовую компанию в управление Башкирии
Фото: Администрация президента РФ

Путин передал Башкирскую содовую компанию в управление Башкирии

Иван Юминов

Внутренняя политика

Президент России Владимир Путин передал контрольный пакет акций Башкирской содовой компании (БСК) в собственность Башкирии. Это следует из указа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации в понедельник, 7 июня.

— В целях развития химической промышленности постановляю принять предложения правительства Российской Федерации и главы Республики Башкортостан о передаче в собственность Республики Башкортостан находящихся в федеральной собственности 38,3 процента обыкновенных акций (634 174 штуки) акционерного общества «Башкирская содовая компания» (г. Стерлитамак, Республика Башкортостан), — сообщается в документе на сайте.

Напомним, что летом прошлого года Путин призвал проверить законность сокращения государственной доли в БСК. По его словам, в 2013 году компания объединилась, и государственная доля опустилась с 62 до 38 процентов, став ниже контрольной. Это привело к сдвигу приоритетов организации.

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