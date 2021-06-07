Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Налоговое соглашение России и Нидерландов перестанет действовать с 2022 года
Фото: Пресс-служба Госдумы

Налоговое соглашение России и Нидерландов перестанет действовать с 2022 года

Иван Юминов

Экономика

Соглашение об избежании двойного налогообложения между Россией и Нидерландами перестанет действовать с 1 января 2022 года. Об этом сообщили в Министерстве финансов России в понедельник, 7 июня.

Отмечается, что закон о денонсации соглашения подписал в конце мая президент страны Владимир Путин. В марте прошлого года он поручил ввести налог в размере 15 процентов на доходы в виде дивидендов и процентов, переводимых на счета за рубежом, отмечается на сайте ведомства.

Ранее Кремль сообщил, что Путин в курсе ситуации со сверхприбылью металлургов.

Читайте также: Платить за бедных: готовят ли россиян к повышению налогов

Минфин РФНидерландыналоги
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Лесков
Сергей Лесков

Почти обогнали Америку

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Самоутверждение на чужом поле

Игорь Бухаров
Игорь Бухаров

Ресторанная отрасль совершила прорыв

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Отцы и дети. Нужна ли помощь

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Спектакль длиной в 14 минут

Андрей Звонков
Андрей Звонков

Частная медклиника? Готовьтесь, что вас начнут разводить

Александр Хохлов
Александр Хохлов

На Западном «фронте» большие перемены

Все мнения
О проекте