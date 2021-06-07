Налоговое соглашение России и Нидерландов перестанет действовать с 2022 года

Фото: Пресс-служба Госдумы

Соглашение об избежании двойного налогообложения между Россией и Нидерландами перестанет действовать с 1 января 2022 года. Об этом сообщили в Министерстве финансов России в понедельник, 7 июня.

Отмечается, что закон о денонсации соглашения подписал в конце мая президент страны Владимир Путин. В марте прошлого года он поручил ввести налог в размере 15 процентов на доходы в виде дивидендов и процентов, переводимых на счета за рубежом, отмечается на сайте ведомства.

Ранее Кремль сообщил, что Путин в курсе ситуации со сверхприбылью металлургов.

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