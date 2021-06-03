Платить за бедных: готовят ли россиян к повышению налогов

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Свыше 50 процентов россиян готовы платить больше налогов, если поддержка бедных людей окажется более значительной, следует из нового опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Кроме того, согласно данным социологов, 83 процента наших сограждан выступают за прогрессивную шкалу налогообложения, когда отчисления с богатых станут гораздо больше, чем с остальных. О том, стоит ли россиянам ждать повышения налогов и как еще можно бороться бедностью, — в материале «Вечерней Москвы».

Мало кто ассоциирует себя с богатыми

Как считает руководитель направления фискальной политики Экономической экспертной группы Александра Суслина, не исключено, что граждан России постепенно готовят к повышению налогов. По ее словам, это было понятно еще в прошлом году, когда подняли НДФЛ до 15 процентов для тех, кто зарабатывает в течение года свыше 5 миллионов рублей.

— Это был пробный шар, как публика воспримет. Но публика не обратила внимания. Поэтому, я так понимаю, сейчас начинается новый виток обсуждения, а не повысить ли еще больше налоги? Надо понимать, что когда у людей спрашивают, хотят ли они, чтобы бедные имели доступ ко всему за счет того, что богатые будут платить больше налогов, респонденты себя ассоциируют с бедными. Они не ассоциируют себя с богатыми. Поэтому и отвечают положительно, — отметила эксперт.

К тому же сейчас в России бедных довольно много, и дифференциация по уровню материального достатка высока, добавляет она. Но проблема в том, что для того чтобы услуги были доступными для бедных, налоги надо поднимать не для 0,5–1 процента самых богатых, а в том числе и для тех людей, кто находится на грани бедности, поясняет специалист. В свою очередь повышение фискальной нагрузки на олигархов услуги бедным очень доступными не сделает.

Могут повысить незаметно

Что же касается дальнейших шагов государства, то, по мнению Суслиной, сейчас не самое подходящее время для ужесточения налогов. Но все равно стоит внимательно смотреть на то, что публикуется в СМИ и какие обсуждения ведутся.

— На носу выборы в Госдуму, еще кризис, еле-еле выползаем из коронавируса и если сейчас поднимем налоги на людей, на бизнес и так далее, то это затормозит выход из сложной ситуации. Если правительство в своем уме, оно ничего повышать не будет. Либо примет незаметную меру, опустив, например, планку облагаемых налогами доходов, условно говоря, до двух миллионов рублей в год, — предположила представитель Экономической экспертной группы.

Показательный опрос

У ведущего эксперта центра политических технологий, экономиста и политолога Никиты Масленникова другое мнение. Он считает, что опрос ВЦИОМ не стоит рассматривать как предвестник повышения налогов, поскольку в социологическом исследовании есть существенная оговорка.

— Да, люди готовы платить больше налогов для снижения бедности при условии. Но при условии, что повысится прозрачность расходования государственных средств. Эти траты должны быть максимально открытыми. Это сигнал о том, что население готово спрашивать с государства. Да, мы можем согласиться и на прогрессивную шкалу налогообложения, но нужно объяснить, что будет за счет этого достигнуто, — говорит специалист.

Лучше не только делить пирог

Таким образом, результат опроса совсем не такой, на который могли бы рассчитывать те, кто готовится к повышению налогов, уверен Масленников. Основной же проблемой в этом году для России, с его точки зрения, является высокая инфляция. При помощи изменения денежно-кредитной политики ее можно стабилизировать, но снижать ее придется другими средствами — за счет инвестиционной активности, за счет деловой активности, за счет конкуренции и так далее.

— Повышение налогов — это пирог, который делится. Можно много интересных и правильных инструментов найти, как его вернее разделить. Но у нас главная задача — не делить пирог, хотя это тоже важно, а сделать его вдвое больше. Так давайте пирог выпекать. А это не только налоги. Да и к тому же повышением налогов проблему бедности не решить, — подчеркивает экономист.

Снизить бедность можно созданием условий ведения бизнеса, которые стимулировали бы инвестиции в российскую экономику, уверен эксперт. А опрос ВЦИОМ показывает то, что, с одной стороны, в нашей стране у людей присутствует гражданская ответственность и солидарность, а с другой — есть готовность гораздо больше, чем до пандемии спрашивать и с государства, резюмировал Никита Масленников.

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