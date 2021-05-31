Кремль сообщил, что Путин в курсе ситуации со сверхприбылью металлургов

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин знает о сложившейся ситуации со сверхприбылью российских металлургов. В настоящее время правительство занимается этим вопросом. Об этом в понедельник, 31 мая, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, власти рассматривают этот вопрос совместно с участниками бизнеса.

— Да, президент знает, действительно, цены были очень высокие, действительно, образовались дополнительные прибыли. Президенту об этом известно, — цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Ранее первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил, что металлурги должны вернуть бюджету 100 миллиардов рублей. По его словам, они повысили цены на внутреннем рынке в соответствии с мировыми показателями.

Он отметил, что Россия имеет все возможности установить налоги таким образом, чтобы забрать у металлургов выданные им ранее средства. Кроме того, власти готовы пойти на изменение налогообложения отрасли.

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