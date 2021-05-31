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Белоусов заявил, что металлурги должны вернуть бюджету 100 миллиардов рублей
Фото: Правительство России

Белоусов заявил, что металлурги должны вернуть бюджету 100 миллиардов рублей

Полина Долганова

Внутренняя политика

Доходы металлургов в России в разы увеличились за прошлый год. Они получили 100 миллиардов рублей сверхприбыли и обязаны вернуть эти деньги в государственный бюджет. Такое мнение выразил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

По его словам, металлурги повысили цены на внутреннем рынке в соответствии с мировыми показателями.

— Мы посчитали, что металлурги нахлобучили бюджет в части госкапвложений и гособороназаказа примерно на 100 млрд рублей по году. Я считаю, они должны вернуть эти деньги в виде налога, — сказал вице-премьер в интервью телеканалу РБК.

Он отметил, что в разговоре с предводителями отрасли обозначил, что не планирует думать, как снять с них налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ).

Белоусов также добавил, что Россия имеет все возможности установить налоги таким образом, чтобы забрать у металлургов выданные им ранее средства. Кроме того, власти готовы пойти на изменение налогообложения отрасли. Белоусов заключил, что выступает против демпфера и поддерживает повышение НДПИ.

Ранее идею о введении льготной ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для работающих студентов средних специальных или высших учебных заведений оценил первый зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

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