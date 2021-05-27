Высокооплачиваемым работникам предложили повысить налоги

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Торгово-промышленная палата РФ (ТПП) предложила повысить налоги для самых высокооплачиваемых работников коммерческих организаций до 45 процентов. Об этом сказано в предложениях к стратегии развития финансового рынка России до 2030 года.

В документа говорится, что для снижения налоговой нагрузки на бизнес и более справедливого распределения доходов нужно осуществить переход от текущей регрессивной шкалы налогов и сборов с фонда оплаты труда к прогрессивной шкале. Предложено обнулить сборы с фонда заработной платы для самых низкооплачиваемых работников (средняя заработная плата — 13,5 тысячи рублей), а для 1 процента самых высокооплачиваемых работников — повысить налоговую нагрузку до 45 процентов.

При этом в ТПП считают, что меры по переходу на ставку 15 процентов НДФЛ для годового дохода в размере 5 миллионов рублей недостаточны.

Член совета ТПП по финансово-промышленной и инвестиционной политике Юлия Георгиева пояснила, что данное предложение перекликается с проектом закона «О внесении изменений в статьи 224 части второй Налогового кодекса РФ», где предлагается введение прогрессивного налогообложения по пяти группам налогоплательщиков, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что россияне смогут получить вычет из НДФЛ на покупку жилья в упрощенном порядке. Изменения вступили в силу в пятницу, 21 мая.

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