Помещение в доме около станции метро «Академическая» выставили на торги

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Россия, Москва, улица Винокурова, 10к1 Карта всех событий

Помещение в доме около станции метро «Академическая» выставлено на торги. Об этом в понедельник, 7 июня, сообщили в пресс-службе Центра управления городским имуществом.

Объект находится по адресу улица Винокурова, дом 10, корпус 1. Площадь помещения составляет 78,3 квадратных метра. Стоимость торгового объекта — 3,9 миллиона рублей. Победитель аукциона, который предложит наивысшую стоимость лота, получит помещение в жилом пятиэтажном здании.

Торги пройдут 29 июня, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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