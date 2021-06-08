Названы четыре знака зодиака, которым всегда везет

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Астрологи назвали четыре знака зодиака, которым всегда везет. Их будто оберегают ангелы-хранители — из любой передряги они выбираются целыми и невредимыми. Они всегда могут избежать угрозы здоровью и материальному благополучию.

Овны в самые опасные моменты жизни действуют как по шпаргалке — они будто бы знают, как, например, спастись при пожаре, хоть никогда прежде не были погорельцами. В критической ситуации они проявляют себя как организованные и сообразительные личности. В работе у Овнов редко бывают застои и проблемы — в нужный момент у них открывается второе дыхание. И болезни представителей этого знака если и одолевают, то быстро проходят.

Львы очень дальновидны. Они умеют предсказывать развитие событий. Благодаря природной интуиции они четко определяют сомнительные дела и вычисляют ненадежных людей. Представители этого знака умеют грамотно применить свои знания и опыт. Критические ситуации для них являются лишь проверкой собственных сил. У Львов может быть несколько действительно опасных моментов, но они со всем справятся, после чего начнут новый жизненный этап с чистого листа.

Скорпионы одарены звездами удачей и внутренней стойкостью. Энергетика у них очень мощная, они умеют направлять свой потенциал в нужное русло. Это позволяет им выходить победителями из любых передряг. Скорпионы с первых дней жизни будто застрахованы от опасностей и трудностей. Просто если в какой-то момент их жизнь не удается, они с легкостью начинают новую.

Водолеи после каждого тяжелого испытания забывают о нем. Это очень полезное и ценное умение. Представители этого знака не цепляются за прошлое и не позволяют ошибкам мучить совесть. Они живут настоящим, умело приспосабливаясь к любой среде. Внутренняя сила — главный оберег Водолеев, передает Пятый канал.

Ранее были названы знаки зодиака, которые никогда не станут миллионерами.

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