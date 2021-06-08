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Петр Бирюков: В центре Москвы благоустроят Репинский сквер
Проект благоустройства Репинского сквера Москвы / Фото: Комплекс городского хозяйства города Москвы

Петр Бирюков: В центре Москвы благоустроят Репинский сквер

Василиса Чернявская 

Город

В Репинском сквере в центре Москвы стартовали работы по благоустройству, в рамках которого появятся прогулочная зона с уличными качелями и современные детские площадки, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков.

— В рамках комплексного благоустройства острова Балчуг приведем в порядок Репинский сквер, открытый в честь 800-летия Москвы, — отметил Петр Бирюков. — Там будут максимально сохранены существующие и высажены новые деревья и кустарники, установлены фонари и скамейки, выполненные в стилистике конца 40-х годов прошлого века.

Благоустройство Репинского сквера столицы / Видео: комплекс городского хозяйства города Москвы

Бирюков рассказал, что в сквере обновят тротуары, в северной части сделают променад, на котором разместят популярные у москвичей городские качели. Их дизайн напоминает архитектурный облик нового корпуса Третьяковской галереи и одновременно рамы картин.

Для любителей активного отдыха сделают две спортивные площадки, запланировано обустройство и двух детских площадок с современным игровым оборудованием.

Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что в рамках благоустройства в Репинский сквер будет организован проход от Болотной набережной, в результате появится новый удобный маршрут между ней и Софийской набережной.

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МоскваблагоустройствоПетр Бирюков
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