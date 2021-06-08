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Стали известны самые высокооплачиваемые вакансии в городах России
Фото: Pixabay

Стали известны самые высокооплачиваемые вакансии в городах России

Анастасия Волоснова

Рынок труда

В Москве и Санкт-Петербурге самой высокооплачиваемой является работа в IT-сфере, а в Воронеже, Краснодаре и Красноярске большие зарплаты предлагают врачам. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провел сервис по поиску работы в июне.

В Москве 300 тысяч рублей готовы платить ИТ-архитектору, а в Санкт-Петербурге 250 тысяч предлагают DevOps-инженеру. В Воронеже и Краснодаре от 90 тысяч рублей готовы заплатить врачу-рентологу. В Красноярске заместитель главного врача может получить 147-150 тысяч рублей.

В Волгограде 130 тысяч рублей может получить водитель категории «Е», в Екатеринбурге 120-150 тысяч — руководитель строительной фирмы, в Казани от 150 тысяч рублей — менеджер по развитию BIM-технологий.

В Краснодаре, Красноярске, Новосибирске и Перми ведущему программисту «1С» предлагают от 120 до 200 тысяч рублей, пишет РИА Новости со ссылкой на исследование SuperJob.

Ранее аналитики перечислили самые необычные вакансии июня.

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