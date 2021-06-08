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Анастасия Ракова: Поздравляю сотрудников социальной сферы
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова считает, что социальная работа играет огромную роль для миллионов жителей столицы / Фото: Комплекс социального развития

Анастасия Ракова: Поздравляю сотрудников социальной сферы

Анастасия Ракова

заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития
Общество

8 июня, во вторник, со словами благодарности и поздравлением к социальным работникам столицы обратилась заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Приводим ее слова полностью.

Дорогие друзья!

Сегодня важный профессиональный праздник для многих людей — День социального работника.

Социальная работа очень многогранна и играет огромную роль для нашего города, для миллионов москвичей. Более четырех миллионов человек в Москве пользуются мерами социальной поддержки.

Социальная сфера Москвы за 30 лет сильно изменилась и продолжает трансформироваться каждый день. Мы стараемся развивать проактивный подход к оказанию помощи и ставить во главу угла индивидуальные потребности каждого человека, нуждающегося в поддержке.

Сегодня я хочу поздравить всех работников социальной сферы с профессиональным праздником и поблагодарить за ваш нелегкий, но очень нужный городу труд. Вы посвятили себя ответственному делу, требующему полной отдачи, — искренней заботе о людях.

Особенно заметным и по достоинству оцененным горожанами ваш труд стал весной прошлого года, когда началась пандемия коронавируса. Когда перед всеми встали новые вызовы, вы смогли перестроить работу и найти силы и ресурсы не только продолжать выполнять свои обычные обязанности, но и помогать жителям справляться с трудностями пандемии.

В вашей работе самое главное — быть открытым, искренне любить и уважать людей, иметь доброе сердце, уметь сострадать. Спасибо вам большое за добросовестный труд, самопожертвование и неравнодушие.

Крепкого вам здоровья и благополучия.

Читайте также: Анастасия Ракова объяснила принципы цифровизации социальной сферы в столице

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