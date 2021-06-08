Москино покажет фильмы Дэвида Линча

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Сеть кинотеатров «Москино» приглашает жителей и гостей столицы на показ фильмов Дэвида Линча. Ленты можно увидеть с 13 по 22 июня в кинотеатрах «Салют» и «Юность».

В афише зрителям представлено несколько картин: «Голова-ластик», «Твин Пикс: Сквозь огонь», «Шоссе в никуда» и «Малхолланд драйв». Фильмы Дэвида Линча — настоящее явление, стиль в мировом кинематографе. Его ленты — это особый киноязык со своим мироощущением, которым дышат «Голова-ластик» и «Шоссе в никуда».

Фильм «Голова-ластик» — черно-белый дебют режиссера, сюрреалистический кошмар про ужасы отцовства и связанной с ним ответственности.

Сочетание в картинах страшного и смешного, сентиментального и жестокого, бытового абсурда и нарочитой сказочности не маскирует тот факт, что Линч — настоящий гуманист, герои которого всегда борются со иррациональным Злом, живущим внутри каждого человека.

Показы пройдут на языке оригинала с русскими субтитрами, сообщается на сайте Москино.

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