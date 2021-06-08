Андрей Бочкарев: Три новых объекта возведут в спортивном кластере «Торпедо»

Фото: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Россия, Москва, Симоновская набережная Карта всех событий

Три новых объекта появятся на территории спортивного кластера «Торпедо», который расположен между Восточной улицей и Симоновской набережной в Москве. Об этом во вторник, 8 июня, заявил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, ранее на территории комплекса ввели в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс с манежем. В ближайшее время на участке организуют поле 40х60 метров.

Кроме того, в спортивном кластере появится двухэтажный центр аккредитации, контрольно-пропускной пункт и здание для касс и камер хранения. Общая площадь новых объектов составит 15 тысяч квадратных метров.

— В одноэтажном здании касс и камер хранения предусмотрено размещение четырех кабин по продаже билетов, раздевалок на 40 человек, предназначенных для обеспечения комфортных тренировок на малом футбольном поле, а также тренерских комнат и зоны спа, — добавил Андрей Бочкарев.

По его словам, контрольно-пропускной пункт будет рассчитан на досмотр восьми тысяч зрителей.

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов отметил, что при выборе дизайна специалисты ориентировались на простоту форм. Во время строительства использовались витражные конструкции, панели черного и желтого цвета.

Ранее Бочкарев сообщил, что почти 300 домов строится и проектируется в Москве по реновации.

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