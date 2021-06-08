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Андрей Бочкарев: Началось строительство станций центрального участка Троицкой линии метро
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Андрей Бочкарев: Началось строительство станций центрального участка Троицкой линии метро

Анастасия Волоснова

Город

В Москве началось строительство двух станций на центральном участке Троицкой линии метро. Об этом во вторник, 8 июня, заявил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

На данный момент рабочие занимаются возведением будущих станций «Академическая» и «Улица Строителей».

— Работы ведутся с соблюдением всех норм и требований безопасности, установлены информационные щиты. В настоящее время производится ограждение стройплощадок, — пояснил Бочкарев.

Он подчеркнул, что специалисты начали на «Академической» монтаж ограждающих конструкций котлована, готовность которых составляет 15 процентов.

При этом на «Улице Строителей» в настоящее время занимаются возведением пионерной траншеи.

— Все осуществляемые и запланированные работы на будущих станциях участка выполняются в четком соответствии с заблаговременно произведенными расчетами оценки их влияния на окружающие здания и зеленые насаждения, поскольку действовать приходится в условиях плотной городской застройки, — заявил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов.

Ранее Бочкарев сообщил, что почти 300 домов строится и проектируется в Москве по реновации.

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