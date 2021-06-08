«Ну и наряд»: Глюкозу раскритиковали за образ на шоу Урганта

Фото: instagram/glukozamusic

Певица Наталья Чистякова-Ионова, более известная как Глюкоза, показала фотографии со съемок в шоу «Вечерний Ургант». Звезда появилась в студии проекта в белом обтягивающем комбинезоне с прозрачными вставками яркими полосами, напоминающем костюм для занятий спорта.

Пользователи Сети назвали наряд исполнительницы неуместным для появления на федеральном канале.

«Мать честная! Ну и наряд!»; «Спортзал перепутан с федеральным каналом, ну бывает»; «Так можно в люди выходить?»; «Гимнастка Наташа и тренер Иван Андреевич»; «Это слишком модно, нам не понять»; «Четвертый десяток, а оделась как малолетняя тиктокерша»; «Похоже, что Ургант забрел на йогу», — оставили комментарии подписчики Instagram-аккаунта певицы.

Ранее в Сети раскритиковали образ Собчак, в котором она появилась на премии «Муз-ТВ».

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