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«Ну и наряд»: Глюкозу раскритиковали за образ на шоу Урганта
Фото: instagram/glukozamusic

«Ну и наряд»: Глюкозу раскритиковали за образ на шоу Урганта

Анастасия Колоскова

Звезды

Певица Наталья Чистякова-Ионова, более известная как Глюкоза, показала фотографии со съемок в шоу «Вечерний Ургант». Звезда появилась в студии проекта в белом обтягивающем комбинезоне с прозрачными вставками яркими полосами, напоминающем костюм для занятий спорта.

Пользователи Сети назвали наряд исполнительницы неуместным для появления на федеральном канале.

«Мать честная! Ну и наряд!»; «Спортзал перепутан с федеральным каналом, ну бывает»; «Так можно в люди выходить?»; «Гимнастка Наташа и тренер Иван Андреевич»; «Это слишком модно, нам не понять»; «Четвертый десяток, а оделась как малолетняя тиктокерша»; «Похоже, что Ургант забрел на йогу», — оставили комментарии подписчики Instagram-аккаунта певицы.

Ранее в Сети раскритиковали образ Собчак, в котором она появилась на премии «Муз-ТВ».

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