«Ужас»: в Сети раскритиковали образ Собчак на премии Муз-ТВ
Журналистка Ксения Собчак любит эпатировать публику и делает это при каждом удобном случае. В этом году она стала ведущей церемонии вручения музыкальной премии канала «Муз-ТВ» и выбрала для этого необычный наряд. Знаменитость в числе первых прибыла на мероприятие и прошлась по красной дорожке.
Собчак надела мини-платье-бюстье нюдового цвета и оригинальные высокие сапоги.
— Ксения Собчак удивила всех своим образом! Сногсшибательно, — отметили журналисты в Instagram под постом, в котором опубликовали фото журналистки с мероприятия.
Однако большинство пользователей не оценили экстравагантный наряд телеведущей, они посчитали, что он безвкусен.
«А нельзя ли надеть платье красивее?»; «Ужас»; «Как всегда, безвкусно!» — оставили комментарии фолловеры.
Ранее Собчак ответила, почему назвала детей «гаденышами».
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