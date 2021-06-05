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«Ужас»: в Сети раскритиковали образ Собчак на премии Муз-ТВ
Фото: instagram/xenia_sobchak

«Ужас»: в Сети раскритиковали образ Собчак на премии Муз-ТВ

Юлия Курганова

Звезды

Журналистка Ксения Собчак любит эпатировать публику и делает это при каждом удобном случае. В этом году она стала ведущей церемонии вручения музыкальной премии канала «Муз-ТВ» и выбрала для этого необычный наряд. Знаменитость в числе первых прибыла на мероприятие и прошлась по красной дорожке.

Собчак надела мини-платье-бюстье нюдового цвета и оригинальные высокие сапоги.

— Ксения Собчак удивила всех своим образом! Сногсшибательно, — отметили журналисты в Instagram под постом, в котором опубликовали фото журналистки с мероприятия.

Однако большинство пользователей не оценили экстравагантный наряд телеведущей, они посчитали, что он безвкусен.

«А нельзя ли надеть платье красивее?»; «Ужас»; «Как всегда, безвкусно!» — оставили комментарии фолловеры.

Ранее Собчак ответила, почему назвала детей «гаденышами».

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Ксения Собчаккритиканаряд
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