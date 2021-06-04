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Собчак ответила, почему назвала детей «гаденышами»
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Собчак ответила, почему назвала детей «гаденышами»

Михаил Алимов

Звезды

Телеведущая Ксения Собчак снялась в фильме Юлии Ахмедовой о репродуктивном насилии, получившем название «Фем.doc». В картине она рассказала о том, что ее мать Людмила Нарусова жестко давила на нее, ожидая внуков. Из-за этого в молодости звезда считала всех детей обременительными «гаденышами».

— Нужен ребенок — дай его мне и гуляй дальше… Может, я так долго и не рожала из-за слов матери, — говорит Собчак в фильме.

Репродуктивным насилием считается принуждение женщины к рождению ребенка, в том числе и словами. В картине Ахмедова борется за права женщин, которые сами должны решать, хотят ли они заводить детей.

Напомним, что у телеведущей есть сын от Максима Виторгана, брак с которым уже расторгнут. Зовут мальчика Платон. Сейчас телеведущая поменяла свое мнение насчет детей. Как признается Собчак, больше детей она не планирует, так как хочет обеспечить сына «на должном уровне».

Ранее Собчак высказалась о фейковой свадьбе Таюрской с Джараховым.

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