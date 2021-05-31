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«Когда сильно влюблен»: Собчак опубликовала трогательное фото с Богомоловым
Фото: Официальный аккаунт Ксении Собчак в Instagram

«Когда сильно влюблен»: Собчак опубликовала трогательное фото с Богомоловым

Михаил Алимов

Звезды

Телеведущая Ксения Собчак в своем Instagram-аккаунте опубликовала фотографии с мужем, режиссером Константином Богомоловым. Звездная пара недавно вернулась из отпуска в Мексике и до этого не выкладывала совместных фото оттуда.

— Все летают на шарах в Турции, а мы — в Мексике. Встать в 6 утра, чтобы полетать на воздушном шаре вокруг пирамид Теотиуакана можно, только когда сильно влюблен #вспоминаябылое, — подписала пост звезда.

Подписчики пожелали им счастья и отметили, что они очень похожи друг на друга.

«Как чувствуется ваша связь! Особенно на высоте птичьего полета. Так приятно на вас смотреть»; «Счастливые часов не наблюдают»; «Так похожи друг на друга», — написали поклонники пары.

Ранее Собчак и Богомолов устроили вечеринку с танцами на корабле.

Читайте также: «Жизнь бурлит»: Собчак едва не попала в перестрелку в Мексике

Ксения СобчакКонстантин Богомоловличная жизнь
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