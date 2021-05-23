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«Великолепно»: Собчак и Богомолов устроили вечеринку с танцами на корабле
Фото: instagram.com/xenia_sobchak/

«Великолепно»: Собчак и Богомолов устроили вечеринку с танцами на корабле

Юлия Курганова

Звезды

Телеведущая Ксения Собчак на своей странице в соцсети Instagram поделилась кадрами с вечеринки, которую она устроила с мужем на корабле. Пара пригласила многих друзей, включая Екатерину Варнаву.

Все гости были в тельняшках. Собчак оделась с возлюбленным в одном стиле, но предпочла белые укороченные брюки, а не песочные.

Сначала журналистка показала мастер-класс на танцполе. Она грациозно двигалась, демонстрируя свою хореографию. Зажигательно выступила и Варнава. Богомолов с радостью ей аплодировал.

— Что нужно для хорошей вечеринки? Чтобы муж выпустил спектакль и наконец расслабился, и чтобы был хороший partner in crime по танцам, как Варнава, — написала телеведущая под постом.

Фанаты восхитились такой гармонией и идиллией.

«Ксения Анатольевна! Талантливый человек талантлив во всем! Танец бомба!»; «Ксюша, молодец! Как ты на шпагат, а!? Супер!»; «Великолепно! А какое чувство ритма!» — прокомментировали фолловеры.

Ранее сообщалось, что Собчак заработала в десять раз больше Богомолова в 2020 году.

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танцыКсения СобчакКонстантин Богомолов
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