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«Гнилой пиар»: Собчак высказалась о фейковой свадьбе Таюрской с Джараховым
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

«Гнилой пиар»: Собчак высказалась о фейковой свадьбе Таюрской с Джараховым

Иван Юминов

Звезды

Телеведущая Ксения Собчак назвала «гнилым пиаром» фейковую свадьбу участницы группы Little Big Софьи Таюрской и блогера Эльдара Джарахова.

— На фига вы устроили эту историю с вашей свадьбой? Зачем? Это же гнилой пиар. Как свадьба на Мальдивах у Бузовой! — посетовала Собчак.

По словам Таюрской, ситуацию с Джараховым просто не так восприняли СМИ. Им нужно было прорекламировать новый клип группы, и они в шутку решили сделать вид, что целуются с блогером. Из-за этого в различных изданиях появились сообщения о том, что у них вскоре запланирована свадьба, рассказала исполнительница в YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!».

Ранее Таюрская подтвердила роман с Ильичом из Little Big.

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