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Выставка «Архитектура памяти» откроется в Музее имени Щусева
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Выставка «Архитектура памяти» откроется в Музее имени Щусева

Ольга Маркова

Культура

Государственный музей архитектуры имени А. В. Щусева приглашает жителей и гостей столицы на выставку «Архитектура памяти», которая должна была открыться еще год назад, поскольку приурочена к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Экспозиция показывает влияние реалий военного времени на развитие архитектуры и градостроительства. Открывает ее рассказ о жизни Москвы в первые месяцы войны, когда летом 1941 года был создан проект маскировки центра города, призванный не только дезориентировать вражескую авиацию, но и сохранить памятники архитектуры.

Посетителям представят проекты станций столичного метро, которые строились в военные 1942–1943 годы, фотографии, воспоминания москвичей.

Во втором разделе выставки представлена работа архитекторов в послевоенные годы. В эти годы велись масштабные реставрация и восстановление памятников Сталинграда, Севастополя, Великого Новгорода, Истры. Оценить колоссальный масштаб проведенных работ в послевоенные годы позволят фотографии и кинохроника.

Заключительный раздел выставки проиллюстрирует идею увековечивания памяти героев Великой Отечественной войны, неразрывно связанную с историей возрождения городов. В послевоенные годы проектируются и строятся крупнейшие мемориальные комплексы, посвященные основным событиям военного времени: обороне Москвы, Сталинградской битве, прорыву блокады, взятию Берлина и другим ключевым событиям.

Выставка открыта с 18 июня по 12 сентября, сообщается на сайте музея.

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выставкаВеликая Отечественная войнаархитектура и строительство
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