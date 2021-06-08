Показ фильма «Сказка о царе Салтане» пройдет в кинотеатре «Березка»

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Сеть кинотеатров «Москино» приглашает жителей и гостей столицы 9 июня на показ фильма «Сказка о царе Салтане». Мероприятие приурочено к 222-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина и состоится в кинотеатре «Березка».

Зрителям представят первую художественную экранизацию сказки Пушкина с великолепными царем — Владимиром Андреевым, царицей — Ларисой Голубкиной и Олегом Видовым в роли их сына Гвидона. Фильм был снят еще в 1966 году главным «сказочным» режиссером — Александром Птушко.

Однажды царь Салтан подслушал разговор трех сестриц, которые сидели под окном и «пряли поздно вечерком». Слова младшей о том, что она сделала бы, если бы была царицей, так ему понравились, что он тут же взял ее в жены. А старшие ей позавидовали черной завистью и решили избавиться от нее, пока царь был на войне.

Посмотреть фильм можно бесплатно, по регистрации, сообщается на сайте Москино.

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