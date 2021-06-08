Диетолог объяснила, как покупателям выбирать качественные продукты в магазинах

Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Контроль за состоянием продукции, которую ежедневно потребляет человек, является одной из приоритетных задач государственной системы. При этом каждый понимает, что качество его жизни и состояние здоровья – целиком и полностью его личная ответственность.

Врач-диетолог и нутрициолог Наталья Круглова рассказала, какие существуют правила выбора качественных продуктов в магазинах. Для начала эксперт советует покупателям использовать свои органы чувств и внимательно осматривать продукт. Если что-то вызывает подозрения, то лучше довериться внутренним инстинктам. То есть, скорее всего, товар, который не устраивает человека внешним видом или запахом, не принесет ничего хорошего пищеварительной системе.

— Еще важно не передерживать продукты дома. Тут нужно проследить за температурным режимом. Принесенную из магазина продукцию лучше сразу положить в холодильник или морозилку. Помимо этого, нужно следить за сроком годности, — подчеркнула Наталья Круглова.

По ее словам, в принципе не стоит игнорировать информацию, указанную на упаковке. Чем пристальнее человек знакомится с составом продукта и условиями его хранения, тем проще ему понять, нужен ли ему этот товар, отмечает ФАН.

— Если речь идет про овощи и фрукты, то идеально использовать сезонные продукты. Как правило, их привозят в мегаполисы из теплых стран. Чаще всего они безопасны и их можно употреблять, — считает диетолог.

Естественно, что пандемия оказала свое влияние на походы в большие магазины, а также требования к безопасности продовольствия. По мнению врача, если в супермаркете продавцы и покупатели ходят в масках, то вероятность того, что инфекция окажется на продукте, мала.

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