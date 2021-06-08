Мужчина открыл стрельбу у школы в Волгоградской области

Фото: МВД

Полиция ищет мужчину, который открыл стрельбу у школы в Волгоградской области и ранил двух подростков. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Мужчина открыл стрельбу у школы № 15 в городе Волжский около 10:45 во вторник, 8 июня. Об инциденте в скорую сообщил завуч школы в поселке Краснооктябрьский.

В результате стрельбы пострадали два подростка. Дети были госпитализированы, сообщили в ведомстве.

По предварительным данным, мужчина стрелял из пневматического оружия. В настоящее время полиция разыскивает стрелка и устанавливает обстоятельства произошедшего.

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