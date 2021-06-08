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Суд оправдал сына экс-главы правительства Дагестана по делу об убийстве студентки
Фото: Pexels / Sora Shimazaki

Суд оправдал сына экс-главы правительства Дагестана по делу об убийстве студентки

Илья Ашуров

Происшествия

Никулинский районный суд Москвы оправдал сына бывшего главы правительства Дагестана Муртузали Меджидова по делу об убийстве 21-летней студентки МГИМО. Об этом во вторник, 8 июня, «Вечерней Москве» сообщила пресс-секретарь суда.

— Меджидов оправдан судом на основании вердикта присяжных, — заключила она.

Ранее присяжные вынесли оправдательный вердикт Меджидову, признав недоказанной его вину в убийстве.

По информации следствия, в апреле 2018 года 21-летняя студентка МГИМО выпала из окна четвертого этажа здания университета. Врачам не удалось ее спасти. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Меджидов являлся бывшим молодым человеком умершей студентки.

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