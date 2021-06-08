Солистки группы «Тату» рассказали о своих самых больших заработках

Фото: Youtube / Осторожно, Собчак

Певицы Юлия Волкова и Елена Катина рассказали о золотых годах группы «Тату» и доходах того периода. Артистки стали популярными в начале 2000-х годов, часто выступали на корпоративах.

— Был случай за городом, часа полтора от Москвы. Артистов много выступало, в зале уже никого не было, мы отработали, одеваемся, с нами охранники, директор. Спрашивают, уезжаем ли мы, а потом говорят, что все уезжают, а девочки остаются. А нам 15–16 лет. Мы это все слышим, — рассказала Волкова в интервью Ксении Собчак.

В результате инцидент разрешился звонком концертного директора девушек. За свою карьеру девушки выступали перед политиками и президентами.

Первые большие деньги артистки заработали в Японии. По словам мамы Лены Инессы Катиной, дочь заработала миллион долларов в 2003 году. Сейчас эта сумма сопоставима с четырьмя миллионами.

— Это было ярко, после Beatles в Японии были мы. Там не было Мадонны или Lady Gaga. Мы были национальными героями, — вспомнила Волкова.

Чтобы сесть в машину, певицам пришлось вызвать полицию, потому что их снимали тысячи людей на главной улице.

Катина считает, что они резко повзрослели. График был напряженный, она смогла окончить 11-й класс только благодаря своему директору. Первые гонорары составляли 100 долларов за выступление.

Читайте также: «Песни пророческие»: Ургант высмеял солистку «Тату» Волкову за желание стать политиком