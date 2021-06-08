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«Снесло крышу»: названы причины распада группы «Тату»
Фото:ITAR-TASS

«Снесло крышу»: названы причины распада группы «Тату»

Виктория Федотова

Звезды

Певицы Юлия Волкова и Елена Катина назвали причины распада группы «Тату». По их словам, одной из причин стало то, что их продюсер Иван Шаповалов стал употреблять наркотики, регулярно опаздывал на встречи и не соблюдал договоренности.

— Ты приезжаешь записывать альбом, и бомжатник вокруг. Люди спят на рюкзаках, вокруг шприцы. Ване звоним, он говорит, что будет через 15 минут и еще через 15 минут, — заявила Волкова в интервью Ксении Собчак.

По словам мамы певицы Катиной, продюсер «подружился со звездами» и у него не было идеи, а он продолжал творить. Якобы его «шарахнуло и он ощутил себя создателем».

— Мы долго говорили с Юлей. Нам хотелось чего-то более конкретного. Было ощущение, что там тусуются люди, которые хотят от Вани кусок оторвать. Может быть, у меня на него тоже были обиды. В какой-то момент у меня абсолютно снесло крышу в ожидании специального отношения к себе, — заявила Катина.

Собчак предположила, что в какой-то момент певицы тоже «поймали звезду». Волкова отметила, что артистки не вели себя вызывающе. В шоу-бизнесе ее «заносило», но она все понимала.

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